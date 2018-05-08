(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

08 مايو 2018 - 03:36 م

بمناسبة عيد العمال فقد قرأت إحصاءات تؤكد أن حواء المصرية أصبحت قوة ضخمة فى ميدان العمل، وعدد العاملين فى مصر 28 مليونًا منهم 21 مليون رجل، وسبعة ملايين من النساء! والناس تجاه عمل المرأة مذاهب شتى، ويمكن تقسيمهم إلى أقسام ثلاثة.. الرجل الشرقى الذى يرفض هذا الأمر، وعقلية الخواجة، ويرى أن عملها أهم من بيتها!! وإسلامنا الجميل الذى يقوم على الفطرة السليمة والوسطية، فالمنزل مملكة المرأة، وأهم عمل لها فى الدنيا الأمومة تقوم به، وهى فرحانة ومجانًا، وتقول "ابنى بالدنيا".. وبعد ذلك من حقها أن تنطلق إلى ميدان العمل بما يتناسب مع طبيعتها الرقيقة، والاحتياجات النسائية للمجتمع، ومش معقول أن تعمل فى عمل شاق بحجة المساواة مع بنى آدم، فهذا يدخل فى دنيا العجائب! ومساواتها بالرجل لا يعنى أبدًا تحويلها إلى امرأة مسترجلة!!.

