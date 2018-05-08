  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي

أول تعليق لرئيس أوغندا على أزمة سد النهضة

المهندس ممدوح حمزة

تعليق ناري من «حمزة» على منع حفل توقيع كتابه

صورة الخبر

مصر تدخل مع أثيوبيا في «طريق مسدود»

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

«هآرتس»: حان الوقت لتتعاون تل أبيب مع حماس

أمير فوستر، ممثل جمعية صناعات الغاز الإسرائيلية

رغم الاكتشافات.. إنتاج الغاز المصري مستمر في الانخفاض

رد ناري من "شادي" على بيان "أبلة فاهيتا"

حبس بطل «أبلة فاهيتا» 15 يومًا

طلاب ومدمنون

جرس إنذار.. طلاب ومدمنون

السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

العفاسي يفتح النار على "الإخوان" وحسن البنا

محاكمة فض رابعة

قاضى رابعة عن هدية متهم: "هو فيه حد بيشتري لأمه أصلا"

هل احترقنا بالسلام الدافىء مع العدو الصهيونى ؟!

وجهة نظر

علي القماش
علي القماش

على القماش

أخبار متعلقة
#

وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا

#

إعلامنا في عافية شويتين

#

بابا الفاتيكان يدعو شعب ميانمار للتمسك بالسلام والمصالحة

عشرات المواقع الاعلامية مصرية وخارجية ناشرة خبر عن دعوة سفارة اسرائيل فى مصر لعدد كبير من الكتاب والصحفيين والنواب والمسئولين للمشاركة ا فى الاحتفال بمرور 70 سنة على انشاء اسرائيل وبالادق على احتلال فلسطين
انتظرت اى تكذيب رسمى للخبر لم أجد .. كما لم اجد نفى من الكتاب المتيمين بحب اسرائيل والمتوقع دعوتهم مثل اسامه الغزالى وصلاح منتصر وعبد المنعم سعيد ومن على شاكلتهم
توقعت بيان من مجلس نقابة الصحفيين او المحامين او أى نقابة أو اتحاد أو حزب  . فلم أجد ولا بيان استنكارى واحد او حتى مسئول يكلم نفسه !
توقعت احتجاج فى البرلمان ولو من النائب اللى عمل عنتر شايل سيفه على توفيق عكاشه لما قابل السفير الاسرائيلى ، لم اجده يحرك ساكنا منذا ان افتى بان تيران وصنافير جزر سعودية !
هل اذل الحرص اعناق الرجال ؟!
لو ان مثل هذه الدعوة حدثت وقت مبارك اللى كان بيتقال عليه كنز استراتيجى للصهاينة لكانت الدنيا اتقلبت وقامت المظاهرات فى الميادين وامام النقابات
ما يحدث الان ليس هو السلام الدافىء بل السلام الحارق بجاز وسخ !
فى انتظار اى بيان يرفع العار عن الاحتفال بالاحتلال !!

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 5 من قوات «حفتر»
» «شوبير» يتعرض لحادث سير
» «أبوتريكة» يُعزي «ميدو»
» «كلوب» يخطط للانتقام من ريال مدريد
» البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم
» جندي تركي يتغلب على نظيره الأمريكي في مصارعة
» "أردوغان" للمطالبين بحذف آيات من القرآن : "حقراء"
» ماذا قال زيدان عن إمكانية فوز صلاح بـ"الكرة الذهبية"؟
» تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل خالد محيي الدين
» بث مباشر.. "السيسي" يستقبل نظيره الأوغندي
» ما فعلته صحفية مع متحرش علي الهواء مباشرة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي