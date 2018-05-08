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إحصائية: الألمان في مقدمة السياحة الوافدة للبحر الأحمر

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السياحة

البحرالأحمر

الالمان

الوافدة.

كشفت إحصائية صادرة عن محافظة البحر الأحمر، أن عدد السائحين الذين زاروا مدن المحافظة السياحية خلال شهر أبريل الماضي بلغ 375 ألف و852 سائحًا جاءوا إلى المحافظة عن طريق المطارات والموانئ والطرق البرية.

وأوضحت الإحصائية، أن السائحين الألمان جاءوا في مقدمة السياحة الوافدة، وبلغ عدد السائحين الألمان خلال الشهر الماضي 119 ألفًا و274 سائحًا، وفي المرتبة الثانية جاءت السياحة المصرية 45523، ثم البريطانية 25459 سائحًا، وجاء السائحون التشيك في المرتبة الرابعة بـ18 ألف سائح، ثم أوكرانيا 16440 سائحًا، وبولندا 14 ألف سائح، تليها هولندا 14 ألف سائح، وسويسرا 11525 سائحًا، وبلحيكا 11357 سائحًا، ثم روسيا البيضاء 9559 سائحًا، والنمسا 9239 سائحًا، ثم إيطاليا 8946 سائحًا.

وجاءت السياحة الفرنسية في المرتبة رقم 13 من بين السياحة الوافدة بعدد 8419 سائحًا، تليها روسيا 5505 سائحين على الرغم من استمرار توقف الرحلات الجوية الروسية إلى مطار الغردقة، حيث يأتي السائحون الروس عن طريق تركيا وأوكرانيا، وجاءت أرمينيا في المرتبة الأخيرة بـ42 سائحًا فقط.

وفي سياق متصل بلغت نسبة الإشغالات الفندقية بمدن البحر الأحمر، خلال أبريل الماضي 63.48%، وجاءت الغردقة في المقدمة بنسبة إشغالات 64.30%، تليها سفاجا بنسبة 64.13%، ثم مرسى علم وبلغت نسبة الإشغالات الفندقية بها خلال أبريل الماضي 63.81%، ثم القصير بنسبة 49.48%.

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