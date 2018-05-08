تأجيل محاكمة بديع وآخرين في فض رابعة لـ12 مايو

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العريان

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة لجلسة 12 مايو الحالي.

والمتهمون في القضية عدد من كبار قيادات الجماعة، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص".



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