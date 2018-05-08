» «أبوتريكة» يُعزي «ميدو»

08 مايو 2018 - 05:04 م

حرص محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على تقديم واجب العزاء لأحمد حسام ميدو، في وفاة ابن عمته، اليوم، الثلاثاء.

وكتب «أبوتريكة» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «البقاء لله يا ميدو وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

يذكر أحمد حسام "ميدو"، أعلن عن وفاة ابن عمته، اليوم، الثلاثاء، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

البقاء لله يا ميدو وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 8 مايو 2018