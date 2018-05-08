تعليق ناري من «حمزة» على منع حفل توقيع كتابه

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المهندس ممدوح حمزة
المهندس ممدوح حمزة

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إسرائيل

عيد الاستقلال

ممدوح حمزة

ذكرى النكبة

حفل توقيع

استنكر المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، سماح السلطات المصرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالاحتفال بما يدعى "عيد الاستقلال الـ70" في فندق "كارلتون" بوسط القاهرة.

وقال "حمزة"، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "لقد حاولت ان اعقد حفل توقيع كتبي وتم الرفض.. يظهر كان المطلوب ان اتوجه بطلبي لسفارة إسرائيل"، حسب قوله.

وجاء تعليق "حمزة" بعد إعادة تغريدة للناشط السياسي مجدي حمدان، والتي قال فيها: "يمنعون الأحزاب والشخصيات والمعارضة من إقامة لقاءات أو ندوات بالفنادق.. بينما يفتحونها للكيان الصهيوني للاحتفال"، حسب قوله. 

جدير بالذكر أن سفارة إسرائيل ستقيم احتفالا بذكرى "النكبة العربية" في فندق كارلتون بوسط القاهرة، وبحضور عدد من الشخصيات المصرية والعربية.

وكان النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، قد كشف عن أن إسرائيل دعت 100 نائب مصري، لحضور احتفالات عيد الاستقلال بأحد الفنادق في قلب العاصمة القاهرة، معتبرا الأمر «تطبيع» والجميع يرفضه.

وأكد "بكري"، خلال الجلسة العامة اليوم، أن دعوات تم توجيهها لنحو 100 نائب بالبرلمان لحضور احتفالات السفارة الإسرائيلية بما يدعى "عيد الاستقلال الـ70".

وأضاف "بكري": "هناك احتفالا في وسط العاصمة المصرية بأعياد إسرائيلية، في وقت تنقل فيه إسرائيل عاصمتها للقدس، وبدلا من الاصطفاف مع الطرف الفلسطيني ونناصر قضيتهم، نقوم بإحياء احتفالات الطرف الاسرائيلي".

وأضاف: خرج المجلس الوطني الفلسطيني للمطالبة باستخدام القرارات الدولية لصالح القضية، وطالبوا كافة الأشقاء العرب والجهات الدولية الأخرى بمساندة القضية الفلسطينية؛ لنفاجئ بأن قاهرة المعز تحتضن احتفالات تمثل تطبيع مرفوض جملة وتفصيلا.

يذكر أن ذكري النكبة هو إحياء للذكرى السنوية للشعب الفلسطيني، والتي يمر عليها عامها الـ70، حين أعلن قيام دولة المغتصب الصهيوني على الأراضي الفلسطينية عام 1948.



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