«السيسي»: أبلغت الرئيس الأوغندي موقفنا من سد النهضة

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سد النهضة

الرئيس الأوغندي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات المصرية الأوغندية شهدت زخما كبيرا خلال الأعوام الماضية.

 وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوغندى موسيفينى، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أوضحت للرئيس الأوغندى الموقف المصرى الخاص بملف سد النهضة ومدى حرصنا على التوصل الى حل للمسائل العالقة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015.

وفي سياق متصل ووقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، مع وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية أرين موليني، عقد تنفيذي بين الوزارتين بشأن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفولتية قدرة 4 ميجاوات بمنطقة «بوسا» بجمهورية أوغندا.

 كما وقع وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل من الجانب المصري، مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية وهيئة الاستثمار الأوغندية، فيما وقع عن الجانب الأوغندي سام كوتس وزير الخارجية.

ووقع وزير الزراعة واستطلاع الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا من الجانب المصري، على مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا في مختلف المجالات الزراعية، فيما وقع من الجانب الأوغندي «سينبيجا فينسينت» وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية


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