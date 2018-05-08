السيسي يتمسك باتفاق 2015 حول سد النهضة

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الأوغندي يوري موسيفيني، على الموقف المصري من أزمة مفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى إن العلاقات المصرية الأوغندية شهدت زخما كبيرا خلال الأعوام الماضية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندى موسيفينى، بقصر الاتحادية، اليوم، الثلاثاء: "أوضحت للرئيس الأوغندي الموقف المصري الخاص بملف سد النهضة ومدى حرصنا على التوصل إلى حل للمسائل العالقة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015".

من جانبه قال الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى، إنه قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، كما هنأه على إنقاذ مصر من براثن المتطرفين، مضيفاً: أنا أنظر إليه كمحارب أنقذ مصر، مثل جمال عبد الناصر يدافع عن هوية مصر".

وأوضح الرئيس الأوغندي، أنه ناقش مع الرئيس السيسي مشكلة النقل بين البلدين، معبرًا عن أمله في أن استعادة الطرق القديمة للنقل بين البلدين عبر طريق نهر النيل.

وأشار إلى أن أوربا وأمريكا الشمالية يستغلوا الأنهار لسهولة النقل، ويجب أن نستفيد من نهر النيل.


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