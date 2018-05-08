إخماد حريق هائل في "حظيرة مواشٍ" بالغربية

08 مايو 2018 - 05:13 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق بحظيرة مواشٍ بقرية إبشواي الملق التابعة لمركز قطور.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشٍ بقرية إبشواي مركز قطور.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ والإسعاف وتمكنت القوات من إخماد الحريق وبسؤال "ن ي"، 64 عامًا، فلاح ومقيم إبشواي اتهم كلًا من "ر ح"، 54 عامًا موظف بالأوقاف، والد زوج نجله المبلغ "و م"، 38 عامًا، موظف بالأوقاف، نجل عم الأول ومقيمان ذات القرية وذلك لوجود خلافات بينهم.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بمركز قطور، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما نسب إليهم نفيا ما وجه إليهما من اتهامات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.