لو تعارضت مصلحة الأقباط مع مصر سأنحاز للوطن

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لبنان

الأقباط

الوطن

نجيب ساويرس

أبدى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، استنكاره لنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان، بسبب الأجواء الطائفية التي سيطرت عليها، مشيرًا أنه لا أمل في إزدهار ونجاح الوطن ما دامت الطائفية تعلو على حب الوطن.

وأشار «ساويرس» إلى أنه إذا تعارضت مصلحة الأقباط مع مصر فإنه سينحاز إلى الوطن، وكتب عبر حسابه على «تويتر» :« تعليقى على الإنتخابات اللبنانية : طول ما الولاء و المصلحة  للطائفة اولا و ليس للوطن  فلا أمل فى إزدهار و نجاح الوطن .. عن نفسى لوتعارضت مصلحة بلدى و مصلحة طائفتى هختار مصلحة بلدى !!!».

وكانت الانتخابات البرلمانية في لبنان والتي انتهت أمس، أسفرت عن تقدم حزب الله وتراجع كبير لحزب "المستقبل" الذي يدعمه رئيس الحكومة سعد الحريري، ما أدى إلى خروج تظاهرات لأنصار حزب الله تهتف "لبنان صارت شيعية" كما قاموا بتقطيع صور "الحريري" من الشوارع.


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