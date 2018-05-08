» عقوبات على الاتحاد الروسي قبل انطلاق المونديال

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غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الاتحاد الروسي، مبلغ 30 ألف فرانك سويسري أي ما يوازي "29 ألف دولار"؛ بسبب الهتافات العنصرية من جماهير روسيا تجاه لاعبي فرنسا.

وتعود الأحداث المزعومة إلى المباراة التى جمعت بين الطرفين مارس الماضي استعدادًا لكأس العالم 2018.

وقال الفيفا وقتها إنه سيجمع قرائن وسيطلع على تقرير حكام المباراة للوقوف على ما جرى خلال اللقاء، وهو ما ثبت الهتاف ضد لاعبى فرنسا.

وتعرض لاعبا المنتخب الفرنسى بول بوجبا وموسى ديمبيلى لهتافات عنصرية خلال لقاء منتخبهم الودى ضد روسيا.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية، لورا فليسيل، طالبت بالتحرك لوقف العنصرية ضد لاعبى كرة القدم السود.

وقالت فى تغريدة لها على تويتر: "لا يوجد مكان للعنصرية بملاعب كرة القدم. يجب علينا أن نعمل سوياً على المستوى الأوروبى والدولى لوضع حد لمثل هذا السلوك غير المقبول".

ومن المنتظر أن تستضيف روسيا فعاليات كأس العالم لكرة القدم، ابتداء من شهر يونيو المقبل، وسط مخاوف بشأن العنصرية والأمن خلال البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى يلعب فى المجموعة الأولى مع روسيا، السعودية، وأوروجواي فى المونديال.



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