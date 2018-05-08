» بالفيديو.. محمد رمضان يفتح النار على قناة «MBC»

08 مايو 2018 - 05:53 م

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة إلى جمهوره، رداً على البيان الذى أصدره محمد عبد المتعال رئيس قناة mbc مصر، والذى اتهم خلاله الفنان الشهير، بعدم احترام تعاقده مع القناة، وعدم التزامه برد مبلغ "عربون" نظير عرض مسلسله على شاشة القناة فى رمضان 2018.

وأكد "رمضان"، فى فيديو بثه عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، أنه متعاقد مع شركة تمتلك مجموعة قنوات، وأنه لا يوجد أى تعاقد بينه وبين عبد المتعال، قائلاً: "ده بيان كاذب من شخص كاذب"، مشيراً إلى أن رئيس mbc مصر يستهدف تشويهه، وتشويه قناة dmc التى ستعرض له مسلسله التليفزيونى الجديد "نسر الصعيد".

وشدد على أن إدارة "قناة dmc" لن تقبل بعرض مسلسله، لو كان متعاقداً فعلياً على عرض المسلسل على قناة أخرى، مؤكداً أن هذه ليست أخلاق القناة، وليست أخلاق المصريين.

وكشف رمضان، عن توقف تصوير مسلسل "نسر الصعيد" بسبب إصابته بنوع من الإعياء، واعداً جمهوره بتقديم عمل فنى متميز خلال رمضان القادم.

كما شدد على أن القناة استفادت من ظهور أعماله عليها كثيرًا، مطالبًا إياها بعدم إنكار فضله عليها مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم".



