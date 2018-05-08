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للمرة الثانية التهديد بنسف كوبري القناطر الخيرية

قضايا وحوادث

القناطر الخيرية
ارشيفية

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تهديد بتفجير كوبري القناطر بسبب خيانة " صافيناز"

للمرة الثانية خلال أسبوع واحد اتصل مجهول بشرطة النجدة بالقليوبية، وقال إنه يدعى “أحمد السبكى”، وهدد بنسف كوبرى القناطر الخيرية، بسبب خيانة صافيناز له، وقال فى بلاغه هذه المرة لشرطة النجدة، إنه يريد قرشين حشيش وبرشامتين ترامادول وكيلو كباب، وأنه سوف يتصل مرة أخرى ليخبر الشرطة بالمكان الذى سيقومون بترك الطلبات فيه، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه خاصة بعد أن قال فى البلاغ التليفونى إنه من منطقة أشمون منوفية.

تلقت إدارة شرطة النجدة بالقليوبية بلاغًا من مجهول ادعي فيه، أنه يدعي أحمد السبكى، وأنه من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأنه يحب الراقصة الأرمينية صافيناز، وقرر الانتقام منها لخيانته له، مهددًا بنسف كوبرى القناطر للمرة الثانية انتقامًا منها، وطلب من الشرطة أن تحضر له قرشين حشيش وبرشام ترامادول وكيلو كباب أيضًا، مشيرًا فى بلاغه إلى أنه سيتصل مرة أخرى حتى يخبرهم بمكان يتركون فيه المطلوب ويعثرون فيه على المتفجرات المعدة لتفجير الكوبري.

على الفور تم اتخاذ التدابير الأمنية بمدينة القناطر الخيرية، وتمشيط منطقة الكبارى وفحص أى أجسام غريبة يتم العثور عليها بها، فيما تكثف الجهود للقبض على المتهم.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت منذ أسبوع بلاغ مماثل قال فيه المتصل، إنه أحمد السبكي وسيفجر كوبري القناطر لخيانة الراقصة له، وتم تمشيط الكوبري دون العثور علي شئ، حيث تشكل فريق بحث لتتبع تليفون المتصل الذي أغلقه فور قيامه بإبلاغ أجهزة الأمن ببلاغه المزيف، حيث يجري فريق بحث علي أعلي مستوي التحريات اللازمة لتحديد هوية المتصل للقبض عليه خلال الساعات المقبلة.

تحرر المحضر 4612 إداري مركز القناطر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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