» ماذا قال «زيدان» عن «صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال؟

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن مباراة فريقه المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، لن تكون منافسة خاصة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النادي الملكي والمصري محمد صلاح، لاعب «الريدز».

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد وإشبيلية: «صلاح؟ إنه لاعب رائع ولكنه ليس في قائمة لاعبي فريقي».

وأكمل المدرب الفرنسي: «مباراة ريال مدريد وليفربول، لن تكون مواجهة خاصة بين رونالدو وصلاح».

وواصل: «لا أعرف ما إذا كان صلاح سيفوز بالكرة الذهبية، لقد قدم موسمًا رائعًا».

واختتم زيدان تصريحاته: «ليفربول يتميز بالقوة البدنية والسرعة، إنه فريق إنجليزي سيقاتل ويدافع للحصول على اللقب».


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