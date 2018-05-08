تأجيل قضية فتنة "بني منين" الطائفية ببني سويف لـ22 مايو

08 مايو 2018 - 06:13 م

قررت محكمة جنح الفشن ببني سويف، تأجيل نظر محاكمة المتهمين في أعمال اشتباكات بالطوب والحجارة بين مسلمين وأقباط بقرية بني منين التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، والمعروفة إعلاميًا: "فتنة بني منين" إلى جلسة 22 مايو الجاري مع استمرار حبس المضبوطين من المتهمين لحين موعد الجلسة وإعلان باقي المتهمين الغائبين.

وضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف 20 متهمًا من أهالي قرية بني منين التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، بينهم 9 أقباط و11 مسلمًا على خلفية وقوع اشتباكات بينهم بالطوب والحجارة، بسبب تحويل دار مناسبات قبطي إلى كنيسة.

وكانت نيابة الفشن بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف قد قررت تجديد حبس 11 مسلمًا و9 أقباط 15 يومًا آخرين بعد التجديد لهم ووجهت لهم تهم البلطجة وأعمال عنف والتمييز وبناء بدون ترخيص كما قررت النيابة العامة ضبط 10 آخرين في نفس القضية.

ووقعت اشتباكات بين المسلمين والأقباط منتصف شهر إبريل الماضي، بقرية بني منين التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، بعد تردد شائعة بالقرية عن تحويل الأقباط لمبنى دار مناسبات إلى كنيسة، وتجمع الشباب المسلم أسفل المبنى قبل أن تحدث اشتباكات بالطوب والحجارة بينهم قبل تدخل قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف وتفرض كردون أمني بمداخل ومخارج القرية، بالإضافة إلى كردون أمني بجوار دار المناسبات.