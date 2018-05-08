» الرئاسة الفرنسية: ترامب وماكرون لم يناقشا الاتفاق النووي

08 مايو 2018 - 06:37 م

قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لم يعطِ أى إشارة حول القرار الخاص باتفاق إيران فى اتصال مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفى وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووى مع إيران.

ورد على ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيرانى إن بلاده سترد على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووى بما يتفق مع مصالحها الوطنية وذلك قبيل بيان لترامب يعلن فيه موقفه من الاتفاق الذى أبرمته طهران مع القوى العالمية فى عام 2015.



