  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:44 م
بحث متقدم
اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

اجتماع للرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

صلاح

ريال مدريد ينهي اتفاقه مع ليفربول بشأن «صلاح»

طارق الزمر

أخطاءالإسلاميين «التاريخية» في مواجهة الدولة

أرشيفية

مصر ترد على تقرير«العفو الدولية» المُسيء

ترامب ومن خلفه العلم الإيراني

«ترامب» ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

نجيب ساويرس

لو تعارضت مصلحة الأقباط مع مصر سأنحاز للوطن

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي

أول تعليق لرئيس أوغندا على أزمة سد النهضة

المهندس ممدوح حمزة

تعليق ناري من «حمزة» على منع حفل توقيع كتابه

صورة الخبر

مصر تدخل مع أثيوبيا في «طريق مسدود»

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

«هآرتس»: حان الوقت لتتعاون تل أبيب مع حماس

الرئاسة الفرنسية: ترامب وماكرون لم يناقشا الاتفاق النووي

عرب وعالم

ماكرون وترامب
ماكرون وترامب

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«ترامب» ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

#

«ترامب» يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران غدًا

#

تحذير ألماني فرنسي لـ«ترامب»

#

ترامب وماكرون يرغبان في اتفاق جديد مع إيران

إيران

الإتفاق النووي

ترامب

ماكرون

الاليزيه

قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لم يعطِ أى إشارة حول القرار الخاص باتفاق إيران فى اتصال مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفى وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووى مع إيران.

ورد على ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيرانى إن بلاده سترد على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووى بما يتفق مع مصالحها الوطنية وذلك قبيل بيان لترامب يعلن فيه موقفه من الاتفاق الذى أبرمته طهران مع القوى العالمية فى عام 2015.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. حفل زفاف أحمد المسلماني
» الرئاسة الفرنسية: ترامب وماكرون لم يناقشا الاتفاق النووي
» إيران: سنخصب اليورانيوم إذا انسحب ترامب من الاتفاق
» بالفيديو.. تجديد غرفة ملابس لاعبي الأهلي بـ«التتش»
» ماذا قال «زيدان» عن «صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال؟
» قبل نهائي الكأس .. بث مباشر لمباراة سموحة والأسيوطي
» عقوبات على الاتحاد الروسي قبل انطلاق المونديال
» بالفيديو.. محمد رمضان يفتح النار على قناة «MBC»
» مقتل وإصابة 5 من قوات «حفتر»
» «شوبير» يتعرض لحادث سير
» «أبوتريكة» يُعزي «ميدو»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:14 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)