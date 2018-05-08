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النيابة تؤكد سلامة تمثال رمسيس من حريق المتحف

قضايا وحوادث

حريق المتحف الكبير
المتحف ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

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قام فريق تحقيقات من النيابة الإدارية برئاسة المستشار حلمي حسين، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشارة فريال قطب، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بمعاينة مقر المتحف المصري الكبير لمعرفة آثار الحريق الذي شب في الواجهة منذ عدة أيام.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق قد اندلع في الشدات الخشبية للسقالات المثبتة لتجهيز الواجهة الخارجية للناحية الغربية الخلفية للمبنى، وامتدت النيران لكامل الواجهة واحترقت الجهة الخارجية الغربية للواجهة، وأن الحريق أدى إلى تلف الطبقة العازلة المثبتة على الخرسانة ومجاري التكييف المعدنية وخراطيم الوصلات الكهربائية وتهشم زجاج الواجهة وأن مساحة الجزء المحترق 30 مترًا مربعًا.

وكشفت المعاينة عدم تأثر الجهة الداخلية للواجهة وخلو كل قاعات المتحف من أي قطع أثرية، وأن المكان لا يضم سوى قطعتين أثريتين تبين سلامتهما بالكامل وعدم تأثرهما بالحريق، الأولى هي تمثال للملك رمسيس الثاني وموجود بالبهو الخاص بمدخل المتحف، ويبعد عن مكان الحريق بنحو 102 متر تقريبا، والثانية هي تمثال عمود "مريت بتاح" وموجود داخل صندوق خشبي بجوار تمثال رمسيس.

واستمعت النيابة لأقوال رئيس اللجنة الفنية من الهيئة الهندسية والمشرفة على المتحف والتي قدمت تقريرها الشامل عن الواقعة للنيابة، كما سألت النيابة كل المسئولين بالمتحف.

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