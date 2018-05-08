صور.. موطن حوريات البحر بإيطاليا

08 مايو 2018 - 07:20 م

تتنافس الشواطئ الإيطالية المشمسة، على إغراء أكبر عدد ممكن من السياح، ومن ثم جذبهم لانتعاش حركة السياحة الشاطئية بالبلاد.

ويتجلى هذا التنافس بين خليج نابولي اللؤلؤي الممتد إلى شبه جزيرة سورينتو، وجزيرة فينتوتيني الصغيرة البركانية في البحر التيراني، على استقطاب عدد الزوار الأكبر، و"إغراء" السياح لزيارتهما، بحجة أن كل منهما هي موطن المخلوقات الأسطورية الميثولوجية، حيث تثير حوريات البحر العديد من المشاكل.

وتدّعي كل من وجهتي البحر المتوسط أنها المنشأ "الحقيقي" حيث واجه الرحّالة والبطل اليوناني، أوديسيوس، حوريات "السيرينز" المغريات، خلال رحلة إبحاره من مدينة طروادة التاريخية.

وتروي الأسطورة أن أوديسيوس نجا من مصير مشابه للبحارة المنكوبين الآخرين، من خلال ربط نفسه بصارية سفينته، وأمر مرافقيه بإغلاق آذانهم لتجنب سماع صوت غناء حوريات البحر.

بعد الشعور بالرفض من أوديسيوس، لاقت حوريات البحر حتفها، ولكن روحها لا تزال تطفو كل صيف، حينما يتوافد السياح سنوياً، بحثاً عن خيط يصلهم بالمخلوقات الأسطورية.