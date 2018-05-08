اجتماع للرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

08 مايو 2018 - 07:31 م

موجة من الاستنكار في الدول العربية قوبل بها وضع قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس لعدد من اللافتات الدالة على موقع السفارة الأمريكية، المقرر افتتاحها بعد بضعة أيام في القدس المحتلة.

وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت منذ عدة أشهر عن نيتها نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة بحلول منتصف مايو الجاري تزامنًا مع الذكرى السبعين لـإعلان "دولة إسرائيل".

وقال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط وخالف الشرعية والمواثيق والأعراف الدولية بقراره نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة منذ عام 1967".

وأضاف الجمال في تصريحات إلى "المصريون": "لجنة الشئون العربية ستقعد اجتماعًا يوم الأحد القادم لمناقشة الأبعاد الخطيرة لوضع قوات الاحتلال الإسرائيلية لافتات في شوارع مدينة القدس المحتلة لموقع السفارة الأمريكية، المقرر افتتاحها بعد بضعة أيام في القدس".

واعتبر الجمال أن "نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو رمز سافر لعدم احترام الإدارة الأمريكية للقوانين الدولية التي أكدت دائمًا على أن القدس أرض محتلة وليست ضمن السيادة الإسرائيلية".

وأوضح أن "لجنة الشئون العربية ستناشد في اجتماعها الأسبوع القادم كل الدول الأوربية والأجنبية باحترام الشرعية والقوانين الدولية، وعدم السير على نهج الإدارة الأمريكية الحالية في نقل سفاراتها للقدس المحتلة" مشددًتا على أن "الدول التي تطالب بالسيادة على أراضيها يجب أن تحترم سيادة الدول الأخرى على أراضيها أيضًا".