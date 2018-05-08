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"الثروة الحيوانية".. ندوة مركز النيل للإعلام بالأقصر

قبلي وبحري

"الثروة الحيوانية" .. ندوة مركز النيل للإعلام بأصفون جنوب الأقصر
"الثروة الحيوانية" .. ندوة مركز النيل للإعلام بأصفون جنوب الأقصر

صالح عمر

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الأقصر

إسنا

الثروة الحيوانية

أصفون

النيل للإعلام

نظم مركز النيل للإعلام بالأقصر، ندوة عن الثروة الحيوانية وتنميتها، بالشراكة مع مديرية الطب البيطري بالأقصر، وجمعيه التنمية الريفية المتكاملة بقرية أصفون، التابعة لمركز إسنا، جنوبي المحافظة.

حاضر في الندوة الدكتور عماد أحمد علي وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، بحضور محمود نجم مدير مركز النيل للإعلام  بالمحافظة، وحازم راغب رئيس الوحدة المحلية لقرية أصفون، وعبدالعظيم أحمد علي رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الريفية بأصفون، وعلي جودل مدير مشروع انطلاقة رائد لتنمية المشروعات، وبعض القيادات الشبابية من صغار مربي الأغنام والحيوانات، والمزارعين والمستفيدين من مشروع انطلاقة رائد لتنمية المشروعات احدى مشروعات جراسب ايجيب الممول من الاتحاد الأوربي، والذي ترعاه جمعية التنمية الريفية بأصفون، والذي يهدف إلى تحسين المستوى الاقتصادي لبعض الفئات من خلال تربية الماعز وتدويرها ونقل مهارات التربية السليمة للأسرة

وفى كلمته شدد الدكتور "عاطف احمد علي " وكيل وزارة الطب البيطري على ضرورة تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، وكذلك التركيز على التغذية السليمة للحيوان لاكسابه مناعة طبيعية مع ضرورة احتواء الوجبة على البروتين والكربوهيدرات  بنسب معينة.

وتناول الندوة  الحديث عن أهمية الأغنام والماعز، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من الوحدات الحيوانية في العديد من محافظات الجمهورية، وتلعب دورًا مهمًا في حياة المواطنين وأمنهم الغذائي، وأن تربية الأغنام والماعز تنتشر في الوطن العربي بالكامل بشكل كبير لكونها حيوانات صغيرة الحجم وقليلة الاحتياجات وتستطيع العيش والإنتاج تحت ظروف بيئية مختلفة وفى مناطق لا تستطيع توفير إمكانات العيش والإنتاج لأنواع حيوانية أخرى.

من جهته أكد محمود نجم مدير مركز النيل للإعلام، أن الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على واقع الثروة الحيوانية في الأقصر، وتقديم خلاصة نتائج الباحثين التي تبين الشروط المثلى، والتي ترفع مستوى الكفاءة الانتاجية عند الحيوانات‏.

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