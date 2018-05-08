» بالصور.. الأهلي يحسم أول صفقات الموسم الجديد

08 مايو 2018 - 08:22 م

حسم مسئولو الأهلي، أولى صفقات القلعة الحمراء للموسم الجديد، بعدما الاتفاق مع نادي الشمس اليوم، الثلاثاء، على ضم يوسف الجبالى صانع ألعاب الفريق، بداية من الموسم الجديد.

وخاض تدريبات بفرع النادى بمدينة نصر برفقة عمرو أبو المجد وخالد جاد الله بجانب الكابتن عادل محمود مدير التسويق بالشمس ومهندس الصفقة.

ومن المنتظر أن يوقع الجبالى، على عقد إعارته للأهلى بالقلعة الحمراء، فور قيام مسئولى الشمس بإرسال الاستغناء الخاص باللاعب للقلعة الحمراء.









