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مصر لن ترسل قوات إلى سوريا إلا في هذه الحالة

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الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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سوريا

مصر

مكرم محمد احمد

إرسال قوات

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر لن ترسل قوات عسكرية إلى سوريا في ظل الوضع الراهن، ولكن يمكن القيام بإرسال قوات تحت مظلة الأمم المتحدة حال وصول مجلس الأمن إلى قرار بوقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف "مكرم"، في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل تضرب الوجود العسكري الإيراني في قلب سوريا وهناك حرب بالوكالة بين الطرفين.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه "لا يمكن لأي طرف عربي أن يغامر بإرسال قوات إلى سوريا، في ظل التأجج الموجود الآن في سوريا؛ لأن اللاعبين كثر، والمستفيدين من استمرار الصراع كثر أيضًا".

وأشار إلى أن "روسيا وأمريكا اللذان يمكن أن تقوم عليهما تهدئة الموقف السوري لم يصلوا بعد للحد الأدنى من الوفاق الذي يمكنهم من بدأ عملية السلام"، قائلًا: "إذًا إرسال قوات عربية في مثل هذا الوضع المسخن بالتدخل الخارجي.. اعتقد انه عمل غير مفيد".


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