العين الإماراتي يسقط أمام الدحيل برباعية

08 مايو 2018 - 09:09 م

سقط فريق العين الإماراتي أمام ضيفه الدحيل القطرى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب «هزاع بن زايد»، فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال آسيا.

سجل رباعية الفريق الضيف يوسف العربى، تي هي نام، إسماعيل محمد، المعز على فى الدقائق "16، 39، 48، 55"، فيما أحرز هدفى العين كلا من: أحمد خليل، دياكيه إبراهيم فى الدقيقتين 68 و86 من زمن المباراة.

وغاب النجم المصرى حسين الشحات عن المباراة بسبب الإيقاف، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية فى آخر لقاءات الفريق فى دور المجموعات أمام الريان القطرى.