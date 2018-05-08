نشأت الديهي: المجتمع العراقي تفتت نتيجة الصراعات المذهبية

08 مايو 2018 - 09:25 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إيران تعبث في الشأن اللبناني، مشيرًا إلى أن تعليق إيران على الانتخابات اللبنانية يدعونا إلى القلق على مستقبل لبنان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن إيران مازلت تتمدد وتدخل في عمق البيئة السياسية اللبنانية، مؤكدًا أنه ليس ضد المذهب الشيعي، لأن هذا حرية عقيدة وتفكير.

ولفت إلى أن المجتمع العراقي تفتت نتيجة الصراعات المذهبية، ونتمنى أن لا يحدث ذلك في لبنان، متابعًا "لعن الله الأمريكان الذين أيقظوا فتنة المذاهب".