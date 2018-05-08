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بحادث ببني سويف

"مسعف وسائق" يسلمان مبلغا ماليا عثرا عليه مع مصابين

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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حادث

سيارة

بني سويف

سائق

الصحراوي

سلم مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف مبلغ 5 آلاف جنيه عثرا عليه داخل سيارة ملاكي أثناء نقلهما لقائدها الذي أصيب في حادث بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة عقب انفجار أحد الإطارات وانقلابها.
وكانت غرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغا بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وأثناء نقل المصابين الذين كانوا بداخل السيارة عثر فريق الإسعاف على مبلغ مالي داخل السيارة أثناء نقل المصابين للمستشفى وقاموا بتسليم المضبوطات بمحضر تسليم أمانات بمستشفى بني سويف الجامعي.
وعثر عبد الستار أحمد عبد اللطيف مسعف بمرفق إسعاف بني سويف وسامح قرني بريك سائق سيارة الإسعاف على 5 آلاف جنيه بجوار 3 من المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة.
وقاموا بتسليم المبلغ المالي بمحضر إلى هاني صابرعبد التواب وأشرف عبد الغنى عبد الخالق بقسم الأمانات داخل مستشفى بني سويف الجامعي.
وقال المسعف: إن مهمتنا ليست في إسعاف المصابين فقط وإنما أيضا الحفاظ على ممتلكاتهم في حال العثور عليها وتسليمها إلى المستشفى أو ذويهم.

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