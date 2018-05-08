» فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف لقرار «ترامب»

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ماكرون
ماكرون

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ألمانيا

الإتفاق النووي

فرنسا

ترامب

بريطانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده إضافة إلى ألمانيا وبريطانيا، تشعر بالأسف للقرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال "ماكرون"، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني"، مضيفًا: "نظام عدم انتشار الأسلحة النووية أصبح على المحك".

وتابع ماكرون: "سنعمل بشكل جماعي على إطار عمل أوسع يشمل الأنشطة النووية فيما بعد عام 2025، والاستقرار في الشرق الأوسط خاصة سوريا واليمن والعراق".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً إلى أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفاً "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي".

وأوضح ترامب: "الاتفاق لا يفعل أي شيء لمنع النشاط الإيراني المزعزع في المنطقة".

وأكد: "خلال دقائق سأقوم بتوقيع مذكرة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران".



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