» ضربة قاتلة للمصري قبل مواجهة الهلال السوداني

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بانسيه

أثبتت الأشعة التي أجراها اريستيد بانسيه، مهاجم المصرى البورسعيدى ومنتخب بوركينا فاسو، إصابته بقطع جزئي في وتر آكيليس.

وأكدت أشعة الرنين التى أجراها اريستيد بانسيه، بأحد المستشفيات بالقاهرة، إصابته بقطع فى وتر اكيليس ويغيب على أثرها عن الملاعب من 4 إلى 6 أشهر.

كان اللاعب اريستيد بانسيه قد أصيب خلال مباراة فريقة أمام فريق سونجو فى دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية التى انتهت بفوز المصرى بهدفين نظيفين أحرزهما هداف الفريق أحمد جمعة .



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