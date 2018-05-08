حقيقة وصول سعر كيلو الأرز لـ10جنيهات بالتموين

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رمضان

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ردت وزارة التموين على ما تردد بشأن وصول سعر كيلو الأرز لـ10 جنيهات في البطاقات التموينية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة الأسعار المحددة.

وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، إن الأسعار المتداولة عن سعر كيلو الأرز في البطاقات التموينية غير صحيحة، مؤكدا أن سعر كيلو الأرز في البطاقات التموينية بـ6 جنيهات، ونصف الجنيه.

وأضاف "رمضان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام جرايد" تقديم الإعلامي مجدى طنطاوى المذاع على فضائية "العاصمة"،  إن هناك 10 آلاف طن من اللحوم جاهزة لضخها في معارض أهلا رمضان، بأسعار 85 جنيها لكيلو اللحوم و19 للدواجن المجمدة.

وأكد أن وزارة التموين تراقب التسعيرة الإجبارية وهناك العديد من المخالفات التي رصدتها الأجهزة الرقابية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.


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