» الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

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ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات ليسجل عيار 21 مبلغ 648 جنيها للجرام، حتى الآن.

وأرجع إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، هذا الارتفاع إلى تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وبعض الدول الأخرى، مما سبب ارتفاع أسعار المعادن الثمينة لتسجل أوقية الذهب 1317 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 18 : 555 جنيها، عيار 21 : 648 جنيها، عيار 24 : 740 جنيها، الجنيه الذهب : 5148 جنيها، السعر العالمي : 1317 دولارا.



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