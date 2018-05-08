  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:00 م
بحث متقدم
حسن روحاني

أول رد من إيران على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية

لهذا السبب.. فشل الإخوان في مصر ونجحوا بتونس

الأرز

حقيقة وصول سعر كيلو الأرز لـ10جنيهات بالتموين

وزير التعليم في مجلس النواب

القصة الكاملة للأزمة بين وزير التعليم والنواب

مثلث ماسبيرو

«السيسي»يبحث نزع«أرض ماسبيرو»من مستثمرين خليجيين

«ترامب» يوقع قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

«ترامب» يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

صلاح

ريال مدريد ينهي اتفاقه مع ليفربول بشأن «صلاح»

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصر لن ترسل قوات إلى سوريا إلا في هذه الحالة

السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته

ممثلون عن الحكومة يحضرون احتفال إسرائيل

اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

اجتماع للرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

عالم أزهري:

المصريون كانوا يصلون هذا العدد من التراويح

آخر الأخبار

صلاة التراويح (أرشيفية)
صلاة التراويح (أرشيفية)

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

رفض ساحق لرفع رواتب الوزراء

#

وقفات شرعية مع ظاهرة الزواج العرفى (2)

#

هل يتساقط شعرك.. إليك خطوات الحل

#

"الحريري": مستحيل مرشح رئاسي يجمع التوكيلات في أربعة أيام

المصريون

التراويح

أثار قرار الحكومة الأردنية بتحديد عدد ركعات صلاة القيام "التراويح" بـ20 ركعة في رمضان القادم، الجدل في مصر من إمكانية أن تحذو وزارة الأوقاف المصرية حذوها.

لكن سرعان ما ردت الوزارة بأنها لن تلزم مساجدها بعدد محدد لركعات صلاة التراويح خلال رمضان، بل ستترك الأمر حسب اختيار المصلين في كل مسجد كونها سنة قليلها وكثيرها صحيح ولا يصح أن يكون محل خلاف وللمسلم أن يصلى ما شاء.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن "صلاة التراويح في رمضان غير محددة بعدد معين من الركعات وكلها اجتهادات فقهية" .

وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "المصريون حاليًا يؤدون صلاة التراويح 11 ركعة وهذا صحيح وجائز"، موضحًا أن "صلاة الترويح كانت تؤدي في مصر 21 ركعة منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وأشار إلى أنه شاهد بنفسه في محافظة أسيوط منذ عدة أعوام بعض المساجد تؤدي صلاة التراويح 21 ركعة وبعضها يؤديها 11 ركعة وكلاهما صحيح.

وتابع: "صلاة التراويح كانت تقام بصفة فردية في المساجد في عهد الصحابي الجليل ابوبكر الصديق وفي عهد الفاروق عمر ابن الخطاب أداها في جماعة، وأصبح المسلمون منذ ذلك الوقت  يسيرون على هذا النهج".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بوتين يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن الدولار
» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس
» ضربة قاتلة للمصري قبل مواجهة الهلال السوداني
» فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف لقرار «ترامب»
» الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» المصريون كانوا يصلون هذا العدد من التراويح
» «متعب» ينتقل إلى مصر المقاصة
» بالصور.. الأهلي يحسم أول صفقات الموسم الجديد
» أول تعليق لـ«شوبير» بعد نجاته من الموت
» «ترامب» يبلغ الكونجرس بالانسحاب من الاتفاق النووي
» رفض ساحق لرفع رواتب الوزراء

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)