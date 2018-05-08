» المصريون كانوا يصلون هذا العدد من التراويح

08 مايو 2018 - 09:47 م

أثار قرار الحكومة الأردنية بتحديد عدد ركعات صلاة القيام "التراويح" بـ20 ركعة في رمضان القادم، الجدل في مصر من إمكانية أن تحذو وزارة الأوقاف المصرية حذوها.

لكن سرعان ما ردت الوزارة بأنها لن تلزم مساجدها بعدد محدد لركعات صلاة التراويح خلال رمضان، بل ستترك الأمر حسب اختيار المصلين في كل مسجد كونها سنة قليلها وكثيرها صحيح ولا يصح أن يكون محل خلاف وللمسلم أن يصلى ما شاء.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن "صلاة التراويح في رمضان غير محددة بعدد معين من الركعات وكلها اجتهادات فقهية" .

وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "المصريون حاليًا يؤدون صلاة التراويح 11 ركعة وهذا صحيح وجائز"، موضحًا أن "صلاة الترويح كانت تؤدي في مصر 21 ركعة منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وأشار إلى أنه شاهد بنفسه في محافظة أسيوط منذ عدة أعوام بعض المساجد تؤدي صلاة التراويح 21 ركعة وبعضها يؤديها 11 ركعة وكلاهما صحيح.

وتابع: "صلاة التراويح كانت تقام بصفة فردية في المساجد في عهد الصحابي الجليل ابوبكر الصديق وفي عهد الفاروق عمر ابن الخطاب أداها في جماعة، وأصبح المسلمون منذ ذلك الوقت يسيرون على هذا النهج".