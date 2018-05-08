أول رد من إيران على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

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أمريكا

الإتفاق النووي

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روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر كلمة متلفزة مساء اليوم، الثلاثاء، وعقب إعلان "ترامب" عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، إنه أصدر تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية للقيام بما هو ضروري.

وأكد الرئيس الإيراني، أن الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي هو اتفاق دولي وليس اتفاقًا ثنائيًا بين بلدين بل كان اتفاقًا دوليًا، في رده على قرار "ترامب" بانسحاب واشنطن.

وصرح "روحاني"، بأنه "كنا نعلم منذ البداية أن أمريكا لن تفي بتعهداتها وهذا ما ثبت لنا في قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي".

وأضاف أن إيران ستجري مشاورات مع الدول المعنية بالاتفاق النووي، مضيفًا أنه سيجري مباحثات مع روسيا والصين قريبًا على خلفية انسحاب واشنطن.

وأفاد الرئيس الإيراني، بأنه ومنذ هذه اللحظة الاتفاق بين إيران و5 دول فقط، مشددًا على أن مجلس الأمن صادق على الاتفاق النووي وواشنطن أعلنت رسميًا عدم احترام كل الاتفاقيات الدولية.

وبخصوص الأوضاع الإقتصادية، أكد "روحاني"، أنه تم وضع خطة لتأمين العملات الصعبة بالبلاد.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، إن قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني "غير قانوني وغير مشروع ويقوض الاتفاقات الدولية".

وأعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية، وقرر إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.



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