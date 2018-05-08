» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل فريق سموحة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على الأسيوطي سبورت، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب، برج العرب، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة

سجل لسموحة كلاً من محمد حمدي زكي وياسر ابراهيم وعبد الله بكري وإسلام صالح ، فيما أهدر من سموحة حسام حسن ، بينما سجل للأسيوطي عمر كمال عبد الواحد وشريف رضا وعمر سافيولا ، وأهدر من فريق الاسيوطي شيلنجو وأوكا.

وبذلك يضرب سموحه موعداً مع الزمالك فى نهائى الكأس الثلاثاء المقبل بعدما الفارس الأبيض لهذا الدور بالفوز على الأسماعيلي بأربعة أهداف لهدف.

كانت المباراة قد أنتهت بالتعادل بهدف لكل فريق حيث تقدم سموحة بهدف هن طريق أحمد تمساح في الدقيقة 72 وتعادل الأسيوطي عن شيلنجو في الدقيقة الثانية بدل الضائع من ضربة جزاء .

ولجأ الفريقين إلى وقت أضافي مدته 30 دقيقة أنتهى بالتعادل أيضاً ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية التى أنتهت بفوز سموحة.