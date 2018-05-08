السفارة الأمريكية بإسرائيل تحذر رعاياها من هذا الأمر

08 مايو 2018 - 10:56 م

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، الثلاثاء، رعاياها من الذهاب إلى هضبة الجولان (السورية المحتلة عام 1967).



وقال السفارة في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول: "سفارة الولايات المتحدة تحذر موظفيها من السفر الى هضبة الجولان نظرًا للتوتر الحالي".

وأضافت: "يجب على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الراغبين في السفر إلى هضبة الجولان الحصول على إذن مسبق".

وتعيش الجبهة الإسرائيلية مع سوريا توترًا، حيث شهدت الأشهر الماضية العديد من الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع سورية من بينها تابعة لجيش النظام السوري، فيما تعلن إسرائيل بين الحين والآخر سقوط قذائف من الجانب السوري على الجولان.