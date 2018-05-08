السفارة الأمريكية بإسرائيل تحذر رعاياها من هذا الأمر

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، الثلاثاء، رعاياها من الذهاب إلى هضبة الجولان (السورية المحتلة عام 1967).
وقال السفارة في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول: "سفارة الولايات المتحدة تحذر موظفيها من السفر الى هضبة الجولان نظرًا للتوتر الحالي".
وأضافت: "يجب على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الراغبين في السفر إلى هضبة الجولان الحصول على إذن مسبق".
وتعيش الجبهة الإسرائيلية مع سوريا توترًا، حيث شهدت الأشهر الماضية العديد من الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع سورية من بينها تابعة لجيش النظام السوري، فيما تعلن إسرائيل بين الحين والآخر سقوط قذائف من الجانب السوري على الجولان.
واحتلت إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان التي تعتبر جزءًا من الأراضي السورية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وأعلنت ضمها في عام 1981، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك. وأمس الإثنين، هدد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بتصفية رئيس النظام السوري بشار الأسد، في حال واصل السماح لإيران بالعمل في سوريا، وهي التصريحات التي تكررت مؤخرًا. -