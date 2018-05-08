ارتفاع الذهب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

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لهذا السبب.. فشل الإخوان في مصر ونجحوا بتونس
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ريال مدريد ينهي اتفاقه مع ليفربول بشأن «صلاح»
مصر لن ترسل قوات إلى سوريا إلا في هذه الحالة
ممثلون عن الحكومة يحضرون احتفال إسرائيل
اجتماع للرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
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