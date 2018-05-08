ماكرون: نظام حظر الانتشار النووي بات في خطر

08 مايو 2018 - 11:00 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن نظام حظر الانتشار النووي بات في خطر.



جاء ذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.



وأضاف ماكرون في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تأسف فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي".



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.



وأشار ترامب إلى أن "الاتفاق أخفق في منع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية". مشددًا بأن "الصفقة كانت كارثية، ومنحت النظام الإيراني القائم على الإرهاب مليارات الدولارات".



ووقع الرئيس الأمريكي على مذكرة تتضمن عقوبات جديدة على إيران، وقال في هذا السياق: "سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات القاسية على إيران وأي دولة تساعدها وسيتم فرض عقوبات عليها هي الأخرى"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص العقوبات الاقتصادية.



وكشف الرئيس الأمريكي، أن هذا القرار جاء بعد مشاورات أجراها مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط. مضيفًا "سنعمل مع حلفائنا للعثور على حل شامل ودائم للتهديد النووي الإيراني"، على حد تعبيره.



وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنساوالصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.

