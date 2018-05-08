  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:06 م
بحث متقدم
حسن روحاني

أول رد من إيران على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية

لهذا السبب.. فشل الإخوان في مصر ونجحوا بتونس

الأرز

حقيقة وصول سعر كيلو الأرز لـ10جنيهات بالتموين

وزير التعليم في مجلس النواب

القصة الكاملة للأزمة بين وزير التعليم والنواب

مثلث ماسبيرو

«السيسي»يبحث نزع«أرض ماسبيرو»من مستثمرين خليجيين

«ترامب» يوقع قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

«ترامب» يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

صلاح

ريال مدريد ينهي اتفاقه مع ليفربول بشأن «صلاح»

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصر لن ترسل قوات إلى سوريا إلا في هذه الحالة

السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته

ممثلون عن الحكومة يحضرون احتفال إسرائيل

اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

اجتماع للرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ماكرون: نظام حظر الانتشار النووي بات في خطر

عرب وعالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تحذير ألماني فرنسي لـ«ترامب»

#

مصرع أمين شرطة في مطاردة مع مسجل خطر

#

ترامب وماكرون يرغبان في اتفاق جديد مع إيران

#

أوغلو: بات من الضروري إبعاد الأسد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن نظام حظر الانتشار النووي بات في خطر.
جاء ذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وأضاف ماكرون في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تأسف فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار ترامب إلى أن "الاتفاق أخفق في منع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية". مشددًا بأن "الصفقة كانت كارثية، ومنحت النظام الإيراني القائم على الإرهاب مليارات الدولارات".
ووقع الرئيس الأمريكي على مذكرة تتضمن عقوبات جديدة على إيران، وقال في هذا السياق: "سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات القاسية على إيران وأي دولة تساعدها وسيتم فرض عقوبات عليها هي الأخرى"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص العقوبات الاقتصادية.
وكشف الرئيس الأمريكي، أن هذا القرار جاء بعد مشاورات أجراها مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط. مضيفًا "سنعمل مع حلفائنا للعثور على حل شامل ودائم للتهديد النووي الإيراني"، على حد تعبيره.
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنساوالصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أوباما: قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي "خطأ فادح"
» بوتين يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن الدولار
» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس
» ضربة قاتلة للمصري قبل مواجهة الهلال السوداني
» فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف لقرار «ترامب»
» الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» المصريون كانوا يصلون هذا العدد من التراويح
» «متعب» ينتقل إلى مصر المقاصة
» بالصور.. الأهلي يحسم أول صفقات الموسم الجديد
» أول تعليق لـ«شوبير» بعد نجاته من الموت
» «ترامب» يبلغ الكونجرس بالانسحاب من الاتفاق النووي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)