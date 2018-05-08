"القسّام" تُنظّم حفل تأبين لعناصر قتلت في انفجار بغزة

08 مايو 2018 - 11:04 م

نظّمت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حفل تأبين لعناصرها الستة الذين قتلوا السبت الماضي، في انفجار وسط قطاع غزة، وحملت آنذاك إسرائيل المسؤولية عن قتلهم .



وقال مشير المصري، القيادي في حركة "حماس" في كلمة له خلال الحفل: " إن معركتنا مع العدو (إسرائيل) مفتوحة في كل الجبهات".



وأضاف أن "الشهداء سجلوا نجاحًا أمنيًا كبيرًا هزم العدو الإسرائيلي وإحباط وتدمير منظومة التجسس الصهيونية الأخطر على المقاومة منذ سنوات".

وتابع: "رسالتنا للعدو أن فاتورة الحساب تزداد وأن رد المقاومة سيكون عليكم مؤلم".

ولفت إلى أن حماس " لن تلقي السلاح ولن تتخلى عن طريق تحرير فلسطين، ولن تطعن المقاومة في ظهرها ولن تفرط بدماء الشهداء".

والأحد الماضي، قالت كتائب القسام، إن عناصرها الستة الذين قتلوا السبت الماضي، في انفجار وسط قطاع غزة، "أفشلوا أكبر مخطط تجسسي إسرائيلي، استهدف قطاع غزة".وحمّلت "القسام"، في بيان وصل الأناضول إسرائيل، المسؤولية عن قتلهم، وتوعدتها بالانتقام.

وأضاف البيان، أن الشبان الستة، قتلوا وهم "في مهمةٍ أمنيةٍ وميدانيةٍ كبيرة".



ونفى الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره السبت الماضي، أي مسؤولية عن مقتل عناصر القسام.