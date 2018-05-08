  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:51 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب : "احنا على أبواب حرب كبرى"

السيسي والبشير

تطورات جديدة في العلاقات بين مصر والسودان

راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية

لهذا السبب.. فشل الإخوان في مصر ونجحوا بتونس

الأرز

حقيقة وصول سعر كيلو الأرز لـ10جنيهات بالتموين

وزير التعليم في مجلس النواب

القصة الكاملة للأزمة بين وزير التعليم والنواب

مثلث ماسبيرو

«السيسي»يبحث نزع«أرض ماسبيرو»من مستثمرين خليجيين

صلاح

ريال مدريد ينهي اتفاقه مع ليفربول بشأن «صلاح»

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصر لن ترسل قوات إلى سوريا إلا في هذه الحالة

السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته

ممثلون عن الحكومة يحضرون احتفال إسرائيل

اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

اجتماع للرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

أوباما: قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي "خطأ فادح"

عرب وعالم

رد أوباما على اتهام ترامب له بالتنصت عليه
رد أوباما على اتهام ترامب له بالتنصت عليه

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع الذهب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

#

أول رد من إيران على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

#

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف لقرار «ترامب»

#

«ترامب» يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، واصفًا تلك الخطوة بـ "الخطأ الفادح".
وقال أوباما في موقعه "فيسبوك" إن قرار ترامب بالانسحاب "مضلّل جدًا، لأن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق".
وأضاف "التناقضات الثابتة للاتفاقيات التي تشكل بلادنا طرفاً فيها تخاطر بتقويض مصداقية أمريكا، وتضعنا على خلاف مع القوى العالمية الكبرى".
ولفت ترامب أنه "بدون هذه الاتفاقية، يمكن أن تترك الولايات المتحدة في نهاية المطاف بخيار خاسر بين إيران المسلحة نوويًا أو حرب أخرى في الشرق الأوسط".
وتابع: "الاتفاق النووي لايزال نموذجًا لما يمكن أن تحققه الدبلوماسية، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية".
وأعلن ترامب، اليوم، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار ترامب إلى أن "الاتفاق أخفق في منع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية"، على حد تعبيره، مشددا بأن "الصفقة كانت كارثية، ومنحت النظام الإيراني القائم على الإرهاب مليارات الدولارات".
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنساوالصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من تامر أمين لمحبي "صلاح"
» أنباء عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني
» أخطاءالإسلاميين «التاريخية» في مواجهة الدولة
» أوباما: قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي "خطأ فادح"
» بوتين يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن الدولار
» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس
» «ترامب» يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
» فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف لقرار «ترامب»
» الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» المصريون كانوا يصلون هذا العدد من التراويح
» «متعب» ينتقل إلى مصر المقاصة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)