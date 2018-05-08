عمرو أديب : "احنا على أبواب حرب كبرى"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك ردود فعل قوية على القرار الأمريكي بشأن انسحابها من الاتفاق النووي، معقبا: "وارد نصحى الصبح نلاقي حرب".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن هناك احتمالين لسير الأحداث خلال الفترة القادمة، بحيث تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات لإيران فقط، وينتهي الأمر على ذلك، أو نرى تبادل ضربات عسكرية بين إسرائيل وإيران على مدار عدة أيام.



وأشار "أديب" إلى إنه من الوارد أن يرتفع سعر النفط، ومن ثم قد يؤثر الأمر سلبا على سعر الوقود على مصر، موضحا

أن إسرائيل أيدت الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية، مضيفا: "هما بيتلككوا يضربوا إيران"، منوهًا بأن الوضع في المنطقة قد يؤدي إلى حدوث مشاكل عند منطقة باب المندب.