» رسالة نارية من تامر أمين لمحبي "صلاح"

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تامر أمين ومحمد صلاح
تامر أمين ومحمد صلاح

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وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة لمحبي محمد صلاح قائلًا: "أرجوكم خفوا شوية على صلاح"، متابعًا: "قعدوا ينبروا على الأهلي وإنه مبينغلبش إلى أن وصل إلى أسوأ حالته". 
وأوضح "أمين"، خلال برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية الحياة، مساء الثلاثاء، أن محمد صلاح حديث عهد بالتألق، مستكملًا: "إلا أن تألقه هذا الموسم غير مسبوق وخارق واستثنائي". 
وأضاف "أمين" أن ما يحدث لصلاح من جمهوره "فوق مستوى تحمل البشر" مضيفًا: "لا تكونوا كالدبة التي قتلت صاحبها".


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