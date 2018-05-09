عبدالمنعم سعيد: هذا ما سيحدث بين إيران وأمريكا الفترة المقبلة

09 مايو 2018 - 12:26 ص

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد أستاذ العلوم السياسية، إن المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى ستتصاعد في الفترة المقبلة، وأن هذا التصاعد سيتنقل إلى أوروبا، موضحا أن ترامب أكد أنه سيكون هناك عقوبات على الشركات المتعاونة مع طهران.



وأوضح "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الثلاثاء، أن هذا الموقف المتوتر قد يؤثر على مصر.

