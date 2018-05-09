» ميسي يؤيد تنظيم المغرب لكأس العالم 2026

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ميسي

كأس العالم

المغرب،

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي - مهاجم فريق برشلونة - أنه يدعم ملف المغرب في تنظيم كأس العالم 2026.

وأعلن الشاب المغربي سعد عبيد الذي يقوم بجولة حول نجوم العالم لكسب دعمهم للملف المغربي، أن ميسي صرح بأنه يدعم المغرب في هذا السباق خلال لقاء جمعهما.

وقال سعد عبيد، إنه سيقوم بزيارة 26 بلدا ولقاء 26 نجما في 26 يوما، من أجل الرفع من معنويات المغاربة الحالمين بتنظيم العرس العالمي، وليؤكد أن الحلم ليس مستحيلا، على حد تعبيره.

وذكرت تقارير صحفية أنه سبق للشاب المغربي، أن التقى بنجم برشلونة الآخر أندريس إنييستا والنجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي توسط له، ليتمكن من لقاء إنييستا ومن ثم ميسي.



 

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