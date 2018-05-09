بكري يهاجم انسحاب ترامب من اتفاقه مع إيران

09 مايو 2018 - 08:21 ص

شن الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري هجومًا شرسًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران .



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" : "قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران قد يقود المنطقة إلي تطورات خطيرة ويفتح الطريق أمام العدو الصهيوني للعدوان علي دول المنطقة وأعتقد أن سوريا ولبنان أصبحتا من أوائل الدول المستهدفة" .. مضيفًا: "ترامب يسعي بقراره إلي إشعال الأوضاع وممارسة المزيد من الابتزاز علي دول الخليج للحصول علي ال7 تريليون دولار التي طالب بها في وقت سابق .. أمتنا العربيه هي المطالبة بدفع الثمن وحدها ، لقد أصبحنا هدفا لكل الطامعين ولانستثني احدا منهم ، الأمة لم تعد فاعلا وإنما مفعول به ، لبنان وسوريا سيكونا مسرح المرحلة الأولي من الحرب التي قد تمتد إلي الداخل الإيراني ، أي أن أمتنا ستكون هي وقود هذه الحرب من قبل الأطراف المتصارعة ،وقطعا سينعكس هذا الصراع نحو مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة".



وأضاف: "هكذا فإن الأحداث الراهنة لن تقود أبدا نحو الاستقرار ، بل الهدف فتح الطريق أمام إسرائيل لتتمدد ، ولأمريكا لأن تسيطر علي آبار النفط وترتهنها وفاء لماتقول أمريكا إنها ديونها لدي العرب نظير الحمايه علي مدي ال 18 عاما الماضية ، ناهيك عن تكلفة الفاتورة الجديدة " .. مضيفًا: " انتبوا يا عرب .. نعرف خطر إيران علي المنطقة وأطماعها ، ولكن مايجري هو لصالح أعداءنا والخاسر الوحيد في هذا السيناريو الجديد هو العرب ، فقط نحن الذين سندفع فاتورة اللعبة الجديدة ، والتي تستهدف أمتنا قبل ان تستهدف إيران".