لن تصدق اللفظ الذي قاله ضيف الإبراشي على الهواء

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عروض الازياء

لام الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - على ضيفه ، بعد قيامه بالتفوه بلفظ غير متوقع عبر شاشة البرنامج .

وكان الضيف يتحدث عن خطورة تنظيم عروض الأزياء في مصر ، وما ورائها من جرائم ، قائلًا: "نحن لا نتهم أحد بالفسق والفجور لكن نتهم المنظمين القوادين (المعر.....) اللي بياخدوا ولادنا ويتاجروا بيهم برة ".

و رد الإبراشي قائلًا: "مبنستخدمش التعبيرات دي يا أستاذ وحيد " .. فرد قائلًا: "لا هو قواد دة مصطلح موجود في القانون".

الفيديو:


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