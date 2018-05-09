لن تصدق اللفظ الذي قاله ضيف الإبراشي على الهواء

09 مايو 2018 - 08:59 ص

لام الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - على ضيفه ، بعد قيامه بالتفوه بلفظ غير متوقع عبر شاشة البرنامج .



وكان الضيف يتحدث عن خطورة تنظيم عروض الأزياء في مصر ، وما ورائها من جرائم ، قائلًا: "نحن لا نتهم أحد بالفسق والفجور لكن نتهم المنظمين القوادين (المعر.....) اللي بياخدوا ولادنا ويتاجروا بيهم برة ".



و رد الإبراشي قائلًا: "مبنستخدمش التعبيرات دي يا أستاذ وحيد " .. فرد قائلًا: "لا هو قواد دة مصطلح موجود في القانون".



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