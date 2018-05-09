مفاجأة وراء التحرش بفتاة وسط البلد

09 مايو 2018 - 09:25 ص

روت الطالبة نورهان عبد العظيم، ضحية التحرش الجنسي بمنطقة وسط البلد، تفاصيل الواقعة قائلة: "إنها أثناء سيرها في أحد الشوارع، فوجئت بشاب يلمس منطقة حساسة بجسدها، موضحة: "صفعت الشاب بالقلم على وجهه، فقام بضربي بالشلوت وسحلني".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "دريم": "الشاب كان يسير بصحبة صديقه، وعندما تجمع الناس، فوجئت بالمتحرش يهرب، ولكني أمسكت بصديقه، ولم أتركه، وقلت له: "مش هسيبك إلا في القسم".

وتابعت: "توجهنا إلى قسم شرطة عابدين، وحررت محضرًا بالواقعة، ولكن الناس بدأت تهاجمني، ويقولوا: "ده أكيد كانوا مع بعض، واختلفوا على حاجة"، موضحة: "لم أترك الشاب إلا أمام ضابط القسم".

وأكدت: أصدقاء المتهم اتصلوا به هاتفيا، وسألوه: إنت عملت كدة في البنت دي؟ فقال: "آه، كنت واخد أستروكس"، موضحة: "تعرضت للتهديد من قبل أصدقاء المتهم وأقاربه؛ للتنازل عن المحضر".

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