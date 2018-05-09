أديب: هذا الشيء لو طلبته "لميس" لن أفعله

إيمان هاني
سأل الإعلامي عمرو أديب، ضيفته، الفنانة رجاء الجداوي، قائلا :" إذا كانت على استعداد أن تمنح زوجها كِليتها، إذا احتاج لها أم لا؟.
وردت الجداوي، على سؤال أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، قائلة: "لو كليتي مناسبة ليه، أديهاله طبعًا"، ليقاطها مازحًا: "أنا عُمري ما أدي كليتي لمراتي".
وتابع: "أعيش بكلية واحدة ليه، أنا مالي، ما تشوف لها كِلية تانية من برة، ولو مش معاها فلوس تشتري، خلاص، ربنا معاها".
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