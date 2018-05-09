لميس الحديدى تودع "هنا العاصمة"

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ودعت الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "هنا العاصمة"، مؤكدة أن حلقة أمس هي الحلقة الأخيرة من هذا الموسم على أن تأخذ إجازتها السنوية لمدة شهر كامل تعود بعدها لتقديم موسم جديد من البرنامج.

وقدمت الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة "سي بي سي" ، الشكر لكل فريق إعداد البرنامج وكل المشاركين فيه والعاملين خلف الكاميرات على ما يقدمونه من جهد كبير في العمل، واعدة بإعادة أهم حلقات "هنا العاصمة" طوال فترة الإجازة المقبلة.

وتابعت الحديدي قائلة "أحيي كل من وجه إلى الشكر على حلقة آخر إمبراطورة إيران السيدة فرح ديبا، سعدت كثيرا بمكالمة أستاذي مفيد فوزي التي شكرني فيها على حواري مع آخر إمبراطورة إيران".

 


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