  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
أردوغان مستعد للتنحي

بالفيديو..أردوغان : مستعد للتنحي

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدى تودع "هنا العاصمة"

الدكتور طارق شوقي

بشرى سارة لطلاب المدارس التجريبية واللغات

سما المصري

تحذير زعيم الجماعة الإسلامية لـ"سما المصري"

الدولار والجنيه

أسعار الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة

ضحية التحرش الجنسي

مفاجأة وراء التحرش بفتاة وسط البلد

وائل الإبراشي

لن تصدق اللفظ الذي قاله ضيف الإبراشي على الهواء

بكري

بكري يهاجم انسحاب ترامب من اتفاقه مع إيران

ضحايا الحادث

رسالة على هاتف ضحية "الرحاب" تغير مجرى الأحداث

جزء من المشادة

ضيف يركل الكرسي باتجاه مذيع "الحدث اليوم" بعد طرده

القبض على نصاب السفر فى المنوفية

قضايا وحوادث

السجن عامين لشقيق مالك شركة للاستثمار العقاري بتهمة النصب
السجن عامين لشقيق مالك شركة للاستثمار العقاري بتهمة النصب

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

القبض علي 40 مشجعا قبل بدء مباراة الإسماعيلي والزمالك

#

صيدلي يقود عصابة للتنقيب عن الآثار فى المنوفية

#

القبض على عاطل بحوزته مخدرات

#

"الداخلية" تضبط أخطر نصاب تسويق شبكي

ألقت الأجهزة الأمنية فى المنوفية القبض على عامل يستغل الشباب للنصب عليهم مقابل تسفيرهم إلى الخارج بزعم توفير فرص عمل، وحصل على 600 ألف جنيه منهم بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد، بتقدم "ر. ا . م "  27 سنة،  مؤهل عالٍ ومقيمة مدينة بركة السبع دائرة المركز وآخرين بتضررهم من " م . ح . م " 37 سنه، مؤهل عالٍ ومقيم زفتي غربية لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج بإحدى شركات البترول الكويتية.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، حال استقلاله سيارة ملاكى جيزة وبحوزته على بطاقة الرقم القومى خاصته وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة يحملون صورته باسم أشخاص آخرين، وصور لعقود وأوراق خاصة بالمجنى عليهم، وجهاز لاب توب.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، بالإشتراك مع كل من " أ . ع . غ " و" ص . ص " لم يستجوبا ومقيمان البدرشين جيزة و "م . ع . أ "  40 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز، وأضاف أن إجمالى المبالغ المستولى عليها من المجنى عليهم تجاوزت  600.000 ستمائة ألف جنيه، وأنهم قاموا بالإعلان عن تلك الوظائف عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " النت " لجذب المجنى عليهم، وأنه يستخدم السيارة فى تنقلاته كما أضاف بأنه تم استئجار شقة بمدينة بركة السبع لمقابلتهم بها .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"
» حل خلاف بين مصر والسودان حول منفذين حدوديين
» شاهد .. لقطات مروعة لثورة بركان "كيلوا" بأمريكا
» اكتشاف علاج ثوري للصلع عند الرجال
» سنة مع إيقاف التنفيذ لمندوب شرطة ضرب مواطنًا حتى الموت
» ميسي يؤيد تنظيم المغرب لكأس العالم 2026
» 5 تطبيقات تدمر بطارية هاتفك المحمول
» الممثلة الإباحية تكشف تفاصيل جنسية مهينة جدًا عن ترامب
» هكذا ستعيد أمريكا فرض عقوباتها على إيران

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)