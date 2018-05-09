أسعار الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة

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الدولار والجنيه
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الاربعاء

شهدت أسعار صرف الدولار، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء ، استقرار نسبي بعد ارتفاعه  فى منتصف التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، بين قرش و5 قروش.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار نحو 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجلت سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سعر الدولار نحو إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

وسجلت سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول نحو 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

وسجلت سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس نحو 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

وبلغ مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار نحو 17.70 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.79 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وحافظ سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر على مستواه عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة وصل سعر الدولار إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى ارتفع متوسط السعر من 17.75 جنيه إلى 17.78 جنيه.


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