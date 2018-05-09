» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"

09 مايو 2018 - 09:55 ص

أمرت وزارة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عمر شاكر ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بمغادرة البلاد خلال 14 يوما، موجهة إليه تهمة دعم مقاطعة ضد إسرائيل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.

ويحمل شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، الجنسية الأمريكية ، حيث نفى شاكر الاتهام الموجه إليه.

وكانت إسرائيل حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة، ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

فيما أكد وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، أنه اتخذ هذا الإجراء بناء على توصية جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية، الذي قالت وزارته إنها جمعت بيانات أشارت إلى أن شاكر يدعم منذ سنوات مقاطعة إسرائيل.

وأضاف درعي في بيانه : "لا يمكن تصور حصول أحد نشطاء المقاطعة على إذن بالبقاء في إسرائيل ليتمكن من العمل بكل وسيلة ممكنة ضد الدولة، سأستخدم كل السبل لطرد مثل هؤلاء الأشخاص من البلد".