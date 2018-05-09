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بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر

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وكالات

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توصل باحثون إلى علاج جديد ربما يساعد في القضاء على مشكلة الصلع، باستخدام دواء مخصص لعلاج هشاشة العظام.

ويعد تعزيز نمو الشعر من الآثار الجانبية لدواء أخر يدعى، سيكلوسبورين A ، ويستخدم لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

ووجد الباحثون أن الدواء أيضا يثبط البروتين SFRP1 ، الذي يعوق مسار الجزيء WNT ، وهو جزيء حيوي لنمو العديد من الأنسجة بما في ذلك الشعر.

ويستخدم العلاج الجديد دواء آخر هو، Way-316606 ، والذي تم تصميمه لمنع بروتين SFRP1 ويعد من علاجات هشاشة العظام.

وقال الدكتور ناثان هوكشو، رئيس المشروع البحثي، إنه يمكن أن "يحدث فرقا حقيقيا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر".

والمعروف أن هناك حاليا علاجان فقط للصلع (الصلع الوراثى)، وهما: مينوكسيديل ( للرجال والنساء)، وفيناسترايد ( للرجال فقط)

وكلاهما له آثار جانبية ولا يحققان الهدف دائما ، لذا غالبا ما يلجأ المرضى لجراحة زراعة الشعر بدلا من ذلك.

ونُشر البحث الجديد في دورية PLOS Biology ، وتم في مختبر مع عينات تحتوي على بصيلات شعر فروة الرأس من أكثر من 40 مريضا من الذكور لزراعة الشعر.

وقال الدكتور هوكسو لبي بي سي إنه ستكون هناك حاجة إلى تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كان العلاج فعالا وآمنا في البشر.

ما الذي يسبب فقدان الشعر؟

تساقط الشعر هو حدث يومي وليس هناك ما يدعو للقلق. بعض الأنواع مؤقتة وبعضها دائم.

لكن هناك حالات تستدعي زيارة الطبيب، ومنها:

فقدان الشعر المفاجئ

تطور المناطق الصلعاء وزيادتها

فقدان الشعر في كتل

حكة الرأس وحرقان بفروتها

وقال متحدث باسم الجمعية البريطانية لأطباء الجلد لبي بي سي: "هذه دراسة مثيرة للاهتمام للغاية.

وأضاف :"كما يقول الباحثون، فإن فقدان الشعر هو اضطراب شائع ويمكن أن يسبب ضررا كبيرا للصحة العاطفية، بما في ذلك فقدان احترام الذات والثقة."


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